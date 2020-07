Zeulenroda-Triebes. Am Panoramaweg am Zeulenrodaer Meer haben Unbekannte wieder mutwillig das zerstört, was andere in ihrer Freizeit geschaffen haben.

Wieder Schmierfinken und Randalierer am Zeulenrodaer Meer

Immer wieder gibt es Unbekannte, die am Panoramaweg in Zeulenroda-Triebes ihre Kräfte an touristischen Hinweisschilder auslassen müssen. So wurde auf dem Panoramaweg zwischen Lesebalkon und der Aussichtsplattform ein Wanderwegweiser komplett mit der Betonverankerung aus dem Boden gerissen und dann einfach abgelegt. Ebenso steht an diesem Ort ein Schild, wo sämtlicher Inhalt einfach entfernt wurde. Besucher können nicht informiert werden, wo sie sich gerade befinden oder was sie sehen.

