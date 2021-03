Die Inhaber der Geschäfte der Innenstadt von Zeulenroda-Triebes richten sich in einem Schreiben an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Zeulenroda-Triebes. Vor allem der stationäre Handel von Mode, Sportartikeln und Schuhen kommt an seine finanziellen Grenzen.

In der Geschäftsstelle von der Partei Die Linke in Zeulenroda-Triebes sind die Vorhänge zugezogen und alte Flyer liegen auf dem Tisch. „Lange her, dass wir uns hier gemeinsam getroffen haben“, sagt Mario Forchhammer. Vielen Geschäften in der Greizer Straße wird es ähnlich gehen.