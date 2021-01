Zwei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Langenwetzendorf

Der Wahlausschuss in Langenwetzendorf hat zwei Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl am 21. Februar zugelassen. Neben Amtsinhaber Kai Dittmann (CDU) wird der Einzelbewerber Olaf Ebert bei der Abstimmung antreten. Damit gibt es im Gegensatz zur Wahl im Jahr 2015 diesmal zwei Wahlvorschläge. Wir werden in den Tagen vor der Wahl beide Kandidaten und ihre Positionen vorstellen.

Die Verwaltung bittet indes darum, aufgrund der Corona-Krise verstärkt die Möglichkeit der Briefwahl in Anspruch zu nehmen. Der Versand der Wahlbenachrichtigungen soll bis 1. Februar erfolgen. Laut Verwaltung sei es nach der Zustellung möglich, die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Nach aktuellem Stand wird es auch die Möglichkeit geben, im Wahllokal abzustimmen.

Acht Wahllokale soll es geben. So soll die Stimmabgabe im Kulturhaus sowie in der Begegnungsstätte in Langenwetzendorf möglich sein. Der Urnengang soll zudem in den Vogtlandwerkstätten Naitschau, im Feuerwehrhaus Daßlitz, im Schützenhaus Nitschareuth, im Feuerwehrvereinshaus Lunzig, im Gemeindehaus Neugernsdorf und im Gemeindezentrum Wildetaube erfolgen. Hygienekonzepte sollen die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus minimieren.