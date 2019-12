Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwerchfelle friedliebender Bürger in Triebes gefährdet

Mit voller Wucht tritt das Kabarett in so manches Fettnäpfchen. Daher auch der Name „Fettnäppchen“. So mancher bekommt sein „Fett weg“. Die Geraer Kabarettgruppe nimmt sich neben dem Alltag auch aktueller Probleme an, natürlich nicht ohne politische Seitenhiebe. Ob Lehrermangel, Altersarmut und Kindererziehung oder Verschwendung von Steuergeldern – verpackt in kleine Sketche – orientieren sie sich an den Schwachstellen der Geschlechter und Gesellschaft.

Sonntag, 12. Januar, „Zum Goldenen Löwen“ Wöhlsdorf „Baby du schaffst mich“, Einlass 17 Uhr, Beginn 19 Uhr (Vorverkauf: im Gasthaus, Schreibwaren am Markt in Auma), Freitag 24. Januar, Schützenhaus Triebes „Knaller, Knüller & Klamotten“, Einlass 18.30 Uhr Beginn 19.30 Uhr (Vorverkauf: Touristinfo Zeulenroda und Tankstelle GULF Triebes), Freitag 7. Februar Naitschau Gemeindesaal „Baby du schaffst mich“ Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr (Vorverkauf Zogser Hofladen Zoghaus und Bäckerei Kroll Langenwetzendorf)