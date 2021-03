Hier der ältere Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt.

Schädelbasisbruch, Mittelgesichtsbrüche, Rippenbrüche: Mann brutal in Altenburg getötet

Nach dem krankheitsbedingten Abbruch des Verfahrens im Dezember hat am Mittwoch ein Mordprozess am Landgericht Gera erneut begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten aus dem Altenburger Land vor, einen Mann in dessen Wohnung auf heimtückische Weise ermordet zu haben.