10. Saalburger Renntierlauf

Die rührigen Organisatoren und viele fleißige Helfer des veranstaltenden TSV Saalburg um die Hauptorganisatoren Constanze Nestmann und Heiko Becher hatten in den letzten Wochen wieder alles unternommen, um diesen Lauf wieder bestens vorzubereiten und den Teilnehmern beste Bedingungen zu bieten. Denn alle fieberten dieser Laufveranstaltung mit Freude entgegen, konnte doch mit der 10. Auflage ein Jubiläum gefeiert werden. Vor allem hoffte der Veranstalter, dass das Wetter mitspielt. Denn in den letzten Jahren war von Schneechaos, Sturm, Regen, aber auch ab und an mal Sonnenschein, alles dabei.

Und Petrus hatte ein Einsehen. Der angekündigte starke Regen blieb zum Glück aus. Zum Start der Wanderer nieselte es zwar etwas, aber als die Läufer auf die Strecken geschickt wurden, war es von oben trocken und die Sonne schien sogar etwas. Dazu gab es für die Jahreszeit unübliche milde Temperaturen, so dass doch gute Bedingungen herrschten.

Damals im Jahr 2010, als dieser Lauf aus der Taufe gehoben wurde, war nicht abzusehen, dass sich diese Breitensportveranstaltung im Schleizer Oberland so etabliert, weit über die Grenzen des Saale-Orla-Kreises herumgesprochen hat und für viele Laufbegeisterte, Nordic-Walker und Wanderer inzwischen zu einer festen Größe im Laufkalender geworden ist. „Als ich in Oberfranken wohnte, nahm ich an vielen Vereinsläufen teil. Und als ich wieder nach Saalburg zog, kam mir vor 10 Jahren die Idee, zusammen mit Heiko Becher so einen Volkslauf hier zu etablieren. Der Lauf wurde von Beginn an gut angenommen, obwohl die Wetterbedingungen gerade in den ersten beiden Jahren durch das Schneechaos schwierig waren“, so Constanze Nestmann. Heiko Becher ergänzte: „In den ersten beiden Jahren mussten wir wegen den Schneemassen die Strecke sogar vorher vortrampeln.“

Da sich viele Interessierte im Vorfeld wieder über diesen Volkslauf informierten oder bereits anmeldeten, waren die Organisatoren wieder sehr angetan von der Resonanz. „Es waren knapp über 100 Teilnehmer am Start. Wir freuen uns über jeden der teilnimmt.“, so Constanze Nestmann, die nach dem Lauf ein erfolgreiches Fazit zog und sehr zufrieden war. Nicht nur aus der näheren Umgebung zog es wieder die Teilnehmer nach Saalburg, sondern auch aus anderen Teilen Thüringens sowie aus Sachsen und aus dem benachbarten Oberfranken, um die verschiedenen Distanzen in Angriff zu nehmen. Am Ende waren alle Teilnehmer wieder voll des Lobes über die gelungene und sehr gut organisierte Veranstaltung.

Da es keine Zeitnahme gab und die Platzierung nicht im Mittelpunkt stand, sondern der Spaß und die sportliche Betätigung, konnten sich nach dem Zieleinlauf alle als Sieger fühlen. Dennoch setzten sich einige Aktive ein selbst gestecktes Zeitlimit, war doch der Lauf eine gute Gelegenheit, um die Form für die anstehenden Silvester- und Neujahrsläufe zu überprüfen. Für die Teilnehmer standen verschiedene Strecken zur Auswahl. Die elf Kilometer-Strecke führte vom Sportplatz in Saalburg auf dem Radweg Saalburg-Schleiz über Kloster bis zum Sportplatz in Gräfenwarth. Wer wollte konnte sich am Verpflegungsstand stärken, bevor es durch das Wetteratal zurück zum Ausgangspunkt ging. Dagegen verlief die 3,5 Kilometer-Strecke bis nach Kloster und zurück. Für die Nordic-Walker und Wanderer standen auf den den gleichen Routen Distanzen von 9,5 Kilometer und 3,5 Kilometer zur Auswahl. Für die Kinder betrug die Strecke zwei Kilometer.

Die Organisatoren hatten sich für dieses Jubiläum wieder einiges einfallen lassen. So gab es am ersten Verpflegungspunkt eine Bergwertung. Der erste männliche Läufer und die erste weibliche Läuferin, die dort ankamen, erhielten im Ziel einen kleinen Preis. Bei den Läufern gewannen mit Chris Hoffmann aus Remptendorf und Julian Hoffmann vom VfB Schleiz gleich zwei Starter die Bergwertung, während bei den Frauen Sylvia Kapfhammer (Grazy runners Frankenwald) den Preis in Empfang nehmen konnte. Außerdem erhielt jeder Teilnehmer einen Verpflegungsgutschein und eine schmuckvoll gestaltete Urkunde und die Kinder kleine Geschenke. Abgerundet wurde diese Veranstaltung mit einer anschließenden After-Run-Party mit „D’mützen“, die im Sportlerheim mit Gesang, Gitarre und Beat für tolle Stimmung sorgten.