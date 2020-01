Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abstieg oder Klassenerhalt – welche Option wählt der FC Carl Zeiss Jena?

Mannschaft und Trainerteam des FC Carl Zeiss Jena sind in Antalya in der Türkei – und Fans sind auch dabei. Doch was machen sie alle dort? Unsere beiden Sportreporter Peter Hagen und Benjamin Schmutzler sind dabei und klären auf.

Seit knapp einer Woche bereits ist der FCC in der Türkei zum Trainingslager. Der Auftrag ist klar. Hier wird gerackert für den Klassenerhalt. Das ist das Ziel. Mittendrin als Antreiber und Vorbild Trainer Rico Schmitt. Der Mann macht Dampf, glaubt an die Mission Klassenerhalt. Damit es voran geht, stellt Schmitt auch schon mal selbst Hürden, Slalomstangen oder Spieler-Dummys auf. Die Kampfansage des Übungsleiters lautet: Wir wollen beim FCC keinen Altherren-Fußball mehr. Geht der Ball verloren, wird sofort nachgesetzt. Die Gegner nerven, aufreiben, zermürben. Der lang verletzte Eroll Zejnullahu ist auch dabei und stellt gleich anerkennend fest, dass Coach Schmitt „Feuer unterm Arsch“ macht. Manchmal dürfen die Spieler erst das Feld verlassen, wenn sie einen sauberen Abschluss hingekriegt haben. Während andere Team auf den Nachbarplätzen längst unter der Dusche stehen, wird beim FCC weiter geackert. Der Tabellenletzte hat es nötig. Auch an den Standards wird gearbeitet. Da kassieren die Jenaer erschreckend viele Gegentore. Kein Altherren-Fußball, sondern Schülermannschaft.Ein Trainingslager kann allerdings offenbar etwas bewegen. Ein Testspiel gegen die türkische Mannschaft von Büyükşehir am Freitag brachte ein verdientes 2:2. Das darf man anerkennen, denn der Gegner des FCC spielt immerhin in der zweithöchsten türkischen Spielklasse und liegt dort auf Rang 9. Auch bei der OTZ gibt es zum FCC übrigens etwas Neues zu entdecken. Ein Newsletter, regelmäßig die aktuellsten Nachrichten zum Drittligafußball aus Jena direkt ins elektronische Postfach. Ganz einfach hier bestellen. Alle Neuigkeiten zum FC Carl Zeiss Jena lesen Sie hier Sind sie live dabei im Trainingscamp und verfolgen Sie alle aktuellen Ereignisse hier in unserem Live-Blog aus Antalya