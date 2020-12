„Trainer Lutz Lindemann hat mich vor dem Elfmeterschießen angeschaut und ich habe seinen Blick gemieden. Ich habe mich nicht getraut. Meine Mutti hat am Spielfeldrand an ihren Fingernägeln geknabbert. Und doch ging alles gut. Thomas Lauke verwandelte den entscheidenden Schuss und wir hatten den 1. FC Magdeburg aus dem Pokal geworfen“, erinnert sich Sven Müller.

Der heute 55-Jährige stand die gesamten 120 Minuten auf dem Platz. Es war wohl die größte Stunde in der jüngeren Geschichte des Weidaer Fußballs. Am 31. Oktober 1987 empfing der DDR-Liga-Aufsteiger in der 2. Runde des FDGB-Pokals den Oberliga-Spitzenverein aus Magdeburg. In der ersten Runde hatten die Osterburgstädter beim 3:0 gegen Stahl Riesa nach Toren von Thoralf Engling, Uwe Heinzelmann und Thomas Lauke schon einen Oberligisten eliminiert.

Von Groitzsch nach Weida

Sven Müller war erst nach dem Liga-Aufstieg 1987 zur BSG Fortschritt Weida gestoßen. Als gebürtiger Erzgebirger hatte er in Groitzsch bei Leipzig mit der Jagd nach dem runden Leder begonnen und in den Nachwuchs-Abteilungen von Lok Leipzig und Chemie Böhlen das Fußball-Abc vermittelt bekommen.

In Böhlen und später auch bei der TSG Chemie Markkleeberg kam der Linksverteidiger aber nicht über die Reservistenrolle hinaus und suchte nach einer neuen sportlichen Herausforderung, die er in Weida fand. Entgegen kam ihm eine Regel, die damals von den DDR-Ligisten forderte, dass immer drei U 23-Kicker auf dem Platz stehen mussten.

Trainer auf dem Roten Hügel war Ex-Nationalspieler Lutz Lindemann. „Er war wohl mein bester Trainer. Man merkte sofort, dass man es mit einer Persönlichkeit zu tun hatte.“ Zweimal am Tag wurde in Weida trainiert. Es herrschten Profi-Bedingungen.

„Ich hatte anfangs noch keine Wohnung, war deshalb in der Lederwerk-Villa untergebracht. Da war es schon beeindruckend, als die ersten Fans am Pokalspieltag schon zum Sportplatz zogen, als man selbst noch beim Frühstück war“, erinnert er sich. Das Spiel gegen Magdeburg erfreute sich einer besonderen Aufmerksamkeit. Eigentlich sollte die Begegnung auch in der samstäglichen „Sport aktuell“-Sendung im Fernsehen übertragen werden, doch gab es Probleme mit der Stromversorgung der Kamera auf dem Dach des Stadiongebäudes, weshalb es keine bewegten Bildern von der Pokalsensation gibt.

2800 Zuschauer pilgerten auf den Roten Hügel. „Ich weiß gar nicht, wo die alle gestanden haben sollen“, sagt Sven Müller heute. Weida begann mit Thomas Runkewitz im Tor, Frank Wengler, Lutz Hoffmann, Sven Müller, Thomas Lauke, Frank Delling, Michael Hache, Uwe Heinzelmann, Andreas Bickel, Steffen Haubold und Jürgen Tucholka. Bei der Erwärmung soll der Überlieferung zufolge Magdeburgs DDR-Rekordnationalspieler Achim Streich seinem Trainerkollegen Lutz Lindemann noch versichert haben, dass sein mit sechs Auswahlkickern gespicktes Team die Weidaer nach deren Vorstellung gegen Riesa auf keinen Fall unterschätzen würde.

Doch es kam anders. Weida ging durch Steffen Haubold in Führung. Haubold war erst am Montag vor dem Spiel aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Volker Wengler aus Plauen zur Fortschritt-Elf gestoßen und traf gleich nach sechs Minuten. Postwendend glich Magdeburg durch Markus Wuckel aus (7.). Weida antwortete prompt. Andreas Bickel – aus dem Jenaer Nachwuchs hervorgegangen – erzielte ein Traumtor zum 2:1 (16.). Nachdem Damian Halata per verwandeltem Elfmeter das 2:2 erzielt hatte (36.), beruhigte sich das Spiel etwas.

Lauke band Sack zu

Der 1. FC Magdeburg hatte mehr vom Spiel, doch ließ sich Keeper Thomas Runkewitz nicht mehr überwinden. So musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, für das mit Frank Pohland elf Minuten vor Schluss ein weiterer Ur-Weidaer extra eingewechselt wurde.

Die Gäste legten stets vor. Bis zum 8:8 zeigte kein Schütze Nerven. Dann meisterte Runkewitz den Versuch von Rolf Döbbelin und Thomas Lauke machte den Sack mit dem folgenden Schuss zu. Der Jubel kannte keine Grenzen. Anschließend erhielten die Weidaer in der Kabine prominenten Besuch.

„DDR-Nationaltrainer Bernd Stange hat uns persönlich zu unserer Leistung und zum Weiterkommen gratuliert und uns einen Satz weißer Fußballstutzen mit Füßlingen geschenkt. So etwas gab es damals nicht“, erinnert sich Sven Müller noch genau.

Im FDGB-Pokal war für die Weidaer dann im Achtelfinale Endstation. Im Duell zweier DDR-Ligisten zog die Lindemann-Elf bei Fortschritt Bischofswerda mit 1:2 nach Verlängerung den Kürzeren, wobei nach der Führung durch den wiedergenesenen Volker Wengler zwei Elfmeter das Weiterkommen des Gastgebers sicherten. Auch der Klassenerhalt gelang trotz eines 2:1-Erfolgs am letzten Spieltag gegen Kali Werra Tiefenort und dem denkwürdigen Siegtor durch den mit stürmenden Torwart Thomas Runkewitz in der Nachspielzeit nicht.

„Das Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg werde ich nie vergessen. Später hatten wir Eintracht Frankfurt mit Anthony Yeboah und Uwe Bein sowie den 1. FC Nürnberg auf dem Roten Hügel zu Gast. Aber die Begeisterung von damals habe ich nie wieder erlebt“, so Sven Müller, der sich mittlerweile als echter Weidscher fühlt. Seit 1990 ist er bei der Stadt angestellt und ehrenamtlich schon 26 Jahre als Nachwuchsübungsleiter tätig.