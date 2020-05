Jena. Das Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC findet am Pfingstsonntag in Bayern statt – ohne Zuschauer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ansetzung in Würzburg: FC Carl Zeiss Jena startet auf neutralem Platz

Das Drittliga-Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC findet in Würzburg statt. Das städtische Gesundheitsamt und auch die Polizei erteilten ihren Segen, dass sich beide Drittligisten am Pfingstsonntag ab 17 Uhr auf neutralem Platz gegenüberstehen. Zuschauer dürfen nicht ins Stadion. Der DFB informierte am Mittwoch, dass die entsprechende Ansetzung nun erfolgt ist. Zugleich legte der Verband die Termine bis zum 34. Spieltag fest.

Thüringer Verfügungslage macht Umzug nötig

Die beiden beteiligten Klubs seien informiert, hießt es vom Deutschen Fußball-Bund. So kann die dritte Liga am Wochenende nach fast dreimonatiger Pause mit dem 28. Spieltag wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen. Die Verlegung des Spielortes für die Begegnung der Jenaer gegen Chemnitz ist aufgrund der Verfügungslage in Thüringen nötig, die bis 5. Juni keinen sportlichen Wettkampfbetrieb in dem Bundesland erlaubt. Gemäß der Regularien des DFB muss ein Klub in eine andere Spielstätte ausweichen, sollte ihm sein gewohntes Stadion zum Zeitpunkt eines angesetzten Spiels nicht zur Verfügung stehen oder nicht für die betreffende Spielklasse zugelassen sein.

Das gewählte Vorgehen erfolge im Sinne der Wettbewerbssicherung und des Gesamtinteresses der dritten Liga, teilte der Verband mit. In der aktuellen Sondersituation sei vom DFB-Vorstand zudem die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen worden, dass die Spielleitung in Ausnahmefällen einen neutralen Spielort benennen oder einen Tausch des Heimrechts vornehmen kann. Im Falle des Spiels Jena gegen Chemnitz werde auf einen neutralen Spielort zurückgegriffen, so der DFB.

Diese Termine für Jenaer Spiele stehen fest

Folgende weiteren Jenaer Spiele sind terminiert: Am Mittwoch, 3. Juni, um 19 Uhr beim MSV Duisburg; am Sonntag, 7. Juni, in Jena um 14 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern; am Mittwoch, 10. Juni, um 19 Uhr bei den Würzburger Kickers; am Sonntag, 14. Juni, um 13 Uhr daheim gegen den KFC Uerdingen; am Mittwoch, 17. Juni, um 20.30 Uhr bei Hansa Rostock und am Samstag, 20. Juni, daheim um 14 Uhr gegen Viktoria Köln. Fans dürfen die Spiele nicht besuchen: Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt eine Austragung ohne Publikum.