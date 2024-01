Moßbach. Warum Jens Herzog schneller als gedacht erneut das Amt an der Seitenlinie beim SV Moßbach einnimmt.

Als er beim großen Sommerinterview vor ein paar Monaten eine Rückkehr als Cheftrainer des SV Moßbach nicht ausschloss, ahnte Jens Herzog nicht, wie schnell aus diesem Gedankenspiel Wirklichkeit werden sollte.

„Ich brauche einige Zeit für mich, muss in mich hineinhören. Ich will mich körperlich stabilisieren, bin in einem regelrechten Loch“, waren seine Worte. Die generelle Lust und Leidenschaft am Fußballsport habe er bereits damals nicht verloren, war beim Verein weiterhin als Sportlicher Leiter tätig.

Doch dass er bereits ein halbes Jahr später erneut die Geschicke als Trainer leiten würde, war so nicht absehbar: „Mein Nachfolger Michael Wilfert trat im September aus persönlichen Gründen zurück, danach führten Timo Grau und Fabian Thümmel als Spielertrainer die erste Mannschaft“, sagt Herzog zur Interimslösung für die Hinrunde in der Fußball-Kreisoberliga.

Erfahrung, Ehrgeiz und die B-Lizenz

In den letzten Monaten habe der Verein Gespräche mit fünf potenziellen Kandidaten für den Trainerposten geführt - allesamt ergebnislos. „Da wir Timo und Fabian zu einhundert Prozent als Leistungsträger und mit freiem Kopf auf dem Platz brauchen und ich die Mannschaft, den Verein sowie das Umfeld aus dem Effeff kenne, habe ich die Geschicke als Trainer seit dem 1. Januar wieder in die Hand genommen. Ich bin in dieser Situation die einfachste Lösung, bringe neben der Erfahrung auch die B-Lizenz als Trainer mit. Mich hatten vorab Vorstand und ein Großteil der Mannschaft um eine Rückkehr gebeten und ich möchte dieses Vertrauen zurückgeben.“

Sein kleiner Sabbat, zu dem sich der 48-Jährige nach zwölf Jahren Funktionärstätigkeiten in Moßbach entschieden hatte, habe ihm gutgetan. „Ich habe wieder Feuer, Angriffslust und Ehrgeiz in mir. Wir wollen im 70. Jubiläumsjahr des Vereins unbedingt die Klasse halten und das sportliche Potenzial auf den Platz bringen.“

Dafür kann der alte und neue Trainer neben seiner Kapitäne Grau und Thümmel als linke und rechte Hand auf dem Platz zur Rückrunde ebenfalls mit den Zugängen André Wolfram (Torwart, zuletzt BSG Chemie Kahla) und Bohdan Mukhin (zuletzt VfB 09 Pößneck) planen. Außerdem hofft Jens Herzog auf die baldige Rückkehr der verletzten Spieler Julian Biedermann, Sandro Plietzsch, Raffael Beilschmidt und Florian Borde. Auch A-Junior Chris Hammerschmidt soll eine Chance im Kader der Herrenmannschaft erhalten.

In der Fußball-Kreisoberliga Jena-Saale-Orla belegt die SG SV Moßbach nach bislang zwölf absolvierten Partien mit lediglich zehn Punkten (zwei Siege, vier Remis) den 12. Tabellenplatz. Bis zur Saisonfortführung im März sind insgesamt sechs Testspiele geplant.