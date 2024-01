Gera. Hallenfußball: Gastgeber JFC Gera schafft es bei fünf seiner sechs Turniere ins Halbfinale - 50 Mannschaften am Start

Zufrieden war der Sportliche Leiter Olaf Wenzel mit der Bilanz des gastgebenden JFC Gera nach dem 10. W&H-Cup des Vereins zwischen Weihnachten und Silvester.

Sechs Turniere mit 50 Mannschaften gingen in der Panndorfhalle über die Bühne, wobei für den Gastgeber zwei zweite, zwei dritte, ein vierter und ein sechster Platz zu Buche standen. Am nächsten dran am Turniersieg waren die B-Junioren am Freitag. Im Endspiel gegen DJK Don Bosco Bamberg entwickelte sich über weite Strecken eine Partie auf Augenhöhe, in der die Hausherren am Ende aber mit 0:3 den Kürzeren zogen. Beim Stand von 0:1 hatte Luis Ratzer nur die Lattenunterkante des Bamberger Tores getroffen, von wo der Ball auf die Linie und vor dort wieder heraussprang. Als Trostpflaster blieb zumindest die Enzelauszeichnung für Daniel Schmidt als bester Torwart. In den Partien zuvor hatte der von Lukas Kokott und Tim Richter betreute JFC nacheinander Einheit Rudolstadt (4:2), Turbine Halle (4:0), Merseburg 99 (4:0) und im Halbfinale den JFV Westsachsen (4:2) bezwungen.

JFC-Bilanz kann sich sehen lassen

Ins Finale hatten es auch die D2-Junioren zum Auftakt am Mittwoch geschafft. Nach einem überzeugenden 4:2-Erfolg im Überkreuzvergleich gegen den FC Erzgebirge Aue musste sich das Team von Marco Schmidt und René Steger erst im Finale gegen die SpVgg Bayreuth trotz vieler guter Paraden von Keeper Linus Peter mit 0:3 geschlagen geben. Bei den D1-Junioren hatte sich der JFC Gera im Halbfinale dem späteren Turniersieger SC Staaken Berlin mit 2:5 beugen müssen, im Spiel um Rang drei aber gegen den SV Babelsberg 03 mit 2:1 die Oberhand behalten. Die Geraer E-Junioren hatten sich nach der 1:5-Auftaktpleite gegen den späteren Turniergewinner VFC Plauen deutlich gesteigert. Mit Siegen gegen Bayern Hof (3:1) und Schmölln (1:0) erreichte man die Überkreuzvergleiche, wo man gegen Staaken Berlin mit 0:1 unterlag, das Spiel um Platz drei aber gegen den VfL 96 Halle mit 2:1 gewann.

Auch die JFC-F-Junioren spielten ein gutes Turnier. Von Tilo Lippold und René Koch betreut, hatten die Youngster mit einem Auftakt-9:0 gegen Osterland Lumpzig aufhorchen lassen. Durch ein 0:1 gegen Merkur Oelsnitz verspielte man den Gruppensieg und traf so bereits im Halbfinale auf den haushohen Turnierfavoriten Tennis Borussia Berlin, den man beim knappen 1:2 nach dem Anschluss von Carlos Altmann herausforderte. Über Rang vier brauchte man sich nicht zu grämen.

Nur Sechster wurden die C-Junioren des JFC Gera, die sich im Platzierungsspiel der BSG Wismut Gera mit 0:2 beugen mussten. Die Turniersiege gingen an Tennis Borussia Berlin (F), den VFC Plauen (E), die SpVgg Bayreuth (D2), den SC Staaken Berlin (D1), den SV Babelsberg 03 (C) und DJK Don Bosco Bamberg (B).