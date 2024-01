Altenburg. Undankbarer vierter Platz für Orange-Schwarze nach Niederlagen gegen Schmölln und Meuselwitz

Nach dem Gruppensieg beim 26. Altenburger Neujahrsturnier schienen die Kicker der BSG Wismut Gera auf Wolke sieben zu schweben. Doch der Eindruck täuschte. Nach den Erfolgen gegen Motor Altenburg (3:0) und den SV Rositz (4:1) hatten die Orange-Schwarzen überraschend auch den Regionalligisten ZFC Meuselwitz mit 3:2 bezwungen. Robin Paulick im Nachsetzen, Leonard Seyfert und nochmals Robin Paulick mit einer feinen Einzelleistung hatten nach der Hälfte der Spielzeit für die 3:0-Führung der Brettfeld-Truppe gesorgt. Zwar konnte der ZFC durch Luca Bürger und Luis Fischer noch auf 2:3 verkürzen, doch mehr gelang den Zipsendorfern nicht mehr.

Sieg und Niederlage gegen ZFC Meuselwitz

Als Gruppensieger zog der Thüringenliga-Spitzenreiter ins Habfinale ein, in dem man auf den SV Schmölln 1913 traf. Der Landesklasse-Tabellenführer hatte in der Vorrunde mit einem 2:0-Erfolg gegen den Chemnitzer FC aufhorchen lassen. Wismut begann höchst konzentriert. Die junge Mannschaft - ältester Spieler war der gerade 24 Jahre gewordene Philipp Sovago - ging durch Jimmy Wagner und Nicolas Boser zweimal in Führung, doch musste man sich durch Paul Baumgärtel und Eric Lochmann jeweils postwendend den Ausgleich gefallen lassen. Schmölln wurde mutiger, hatte den längeren Atem und kam durch Jan Marvin Krüger zum nicht unverdienten 3:2-Siegtreffer.

Somit trafen die Geraer im kleinen Finale um Rang drei wieder auf den ZFC Meuselwitz. Wieder erwischten die Geraer den besseren Start. Robin Paulick und Philipp Sovago brachten Wismut in Führung. Luca Bürger und Leon Schmökel egalisierten sofort, ehe Luis Fischer einen lehrbuchreifen Konter mit dem 3:2 für die Zipsendorfer abschloss. „Trotz der beiden knappen Niederlage in den letzten beiden Spielen haben wir ein gutes Turnier gespielt. In der Vorrunde hat mich die junge Mannschaft überzeugt. In den K.o.-Spielen zählen dann aber Kleinigkeiten. Da fehlt uns noch die Erfahrung“, resümierte Wismut-Trainer Kevin Brettfeld, der nach Altenburg Leon Seefeld, Hasan Nori (1 Tor), Jimmy Wagner (4), Nicolas Boser (2), Tim Seifert, Robin Paulick (4), Philipp Sovago (2), Leonard Seyfert (1) und Razvan-Petrut Romasc mitgenommen hatte.

Landesklässler Schmölln überrascht Chemnitzer FC

Der Turniersieg in Altenburg ging vor 850 Zuschauern an den Landesklässler SV Schmölln 1913, der im Finale den drei Klassen höher beheimateten Chemnitzer FC mit 1:0 bezwungen hatte. Die Einzelauszeichnungen gingen an den Meuselwitzer Luca Bürger (Bester Spieler), den Schmöllner Richard Klaus (Bester Torwat) sowie die Meuselwitzer Luca Bürger und Luis Fischer, die sich mit ihren fünf Turniertreffern die Torjägerkrone teilten.

Für Wismut Gera folgen am Wochenende noch zwei Hallenturniere. Am Sonnabend ist man ab 14 Uhr beim Banden-Masters in der Panndorfhalle beteiligt, während zeitgleich ein zweites Team beim Turnier von Stahl Brandenburg auf Kunstrasen antritt.