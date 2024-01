Oberhof. Wie Gunter Turtenwald seinen ersten Biathlon-Weltcup als stellvertretender Sicherheitschef erlebte

Die Premiere, sie war ein Erfolg für Gunter Turtenwald. Der 64-Jährige zeichnete beim vergangenen Biathlon-Weltcup in Oberhof erstmals als stellvertretender Leiter für die Sicherheit der Sportler und des Publikums verantwortlich - und blickte am Montagmittag gut gelaunt auf vier ereignisreiche Tage im Thüringer Wald zurück. „Es war für mich ein Erfolg aus einer gänzlich anderen Perspektive“, so der Biathlon-Fan, der seit Jahren die Szene als Zuschauer - bisweilen sogar im Ausland - beobachtete und den deutschen Startern die Daumen drückte.

Vielen über die Schulter geschaut

Das erste Januarwochenende hatte für den ehemaligen Polizeibeamten einige neue Herausforderungen parat: „Ich konnte vor allem einen Blick hinter die Kulissen werfen, konnte miterleben, wie eng zum Beispiel Sicherheitskräfte, die Feuerwehr, Rettungswesen und auch das Landratsamt verzahnt sind“, so Turtenwald, der im Funktionsgebäude nahe der Rennsteigarena die Wettkampftage verbrachte: „Ich konnte vielen über die Schulter schauen und auch, wenn ich einiges bereits aus meiner Tätigkeit in der Polizeidirektion Saalfeld kenne, noch viel Neues erfahren“, sagt der Rottenbacher, der sich als „Lernender“ an den vergangenen Tagen am Rennsteig sah.

Biathlon via TV und App

Denn trotz aller polizeilichen Erfahrung war vieles neu, war es irgendwie eine eigene Welt, die ihn da erwartete. Vor elf Monaten, als er bei der Biathlon-Weltmeisterschaft an gleichem Ort erstmals als Ordner eingesetzt war, war schon vieles anders. Nun aber noch etwas mehr. Unter anderem auch das: So konnte er die Rennen zwar im warmen Gebäude, aber die Rennen nur bruchstückhaft via Fernsehen oder über die offizielle App verfolgen. „Vor allem am Sonntag war ich aber ganz froh, dass ich bei den eisigen Temperaturen nicht unter den Zuschauern war“, sagt Gunter Turtenwald. Und lacht.

„Abends fielen mir die Augen zu“

Gleichzeitig räumt er aber ein, dass sowohl die Arbeit als Helfer als auch seine Tätigkeit im Sicherheitsstab seinen großen Reiz habe. „Aber man muss schon sagen, dass man als Helfer im Stadion natürlich mehr von der Atmosphäre und den Rennen mitbekommt“, sagt der passionierte Radfahrer, für den die vergangenen Weltcup-Tage schon recht anstrengend waren: „Ich bin jeden Tag um fünf Uhr aufgestanden, war irgendwann gegen acht Uhr am Abend zu Hause und mir fielen die Augen zu“, so Gunter Turtenwald. Am nächsten Früh, nach dem morgendlichen Kaffee zu Hause, war täglich einer der ersten Termine vor Ort die gemeinsame Lagebesprechung.

Neue Aufgabe beim Langlauf-Weltcup

Der Biathlon-Weltcup war zugleich nur der erste wintersportliche Schritt in diesem Jahr für Gunter Turtenwald. Bereits in knapp zwei Wochen wird er eine ähnliche Aufgabe beim Langlauf-Weltcup in den Oberhofer Loipen wahrnehmen und für etwa 50 Ordnern verantwortlich sein, deren Einsatzpläne koordinieren. Inwiefern hilft ihn da die Erfahrung der vergangenen vier Tage bei deutlich mehr Publikum - am Wochenende war die Arena jeweils mit mehr als 20.000 Zuschauern ausverkauft - am dritten Januar-Wochenende weiter?

Viel gelernt am Biathlon-Wochenende

„Sehr viel“, sagt Turtenwald, der der Ordner-Verantwortlichen des Biathlon-Events oft über die Schulter schaute. Das Lernen von ihr, die vielen beantworteten Fragen werden ihm in einigen Tagen zugutekommen, ist er überzeugt: „Wir haben uns viel ausgetauscht“, so der Wintersportfan, der überzeugt ist, dass er auch nach dem Langlauf-Weltcup ein aus seiner Sicht erfreuliches Fazit kann: „Es hat großen Spaß gemacht, alles aus einem anderen Blickwinkel zu erleben.“