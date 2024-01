Schmölln. Fußball: Der SV Schmölln 1913 führt die Landesklasse-Tabelle im Winter mit neun Punkten Vorsprung an. Wie es in Sachen Aufstieg aussieht und was sich die Mannschaft für das Hallenturnier am Freitag vorgenommen hat, verrät Trainer Falk Hofmann im Gespräch

Die Fußballer des SV Schmölln 1913 führen die Landesklasse-Tabelle der Staffel 1 in souveräner Manier an. Mit 35 Punkten und einem Torverhältnis von 32:18 verfügen die Knopfstädter bereits über neun Zähler Vorsprung auf Verfolger SC 1903 Weimar. Über die Hinrunde, einen eventuellen Thüringenliga-Aufstieg und das anstehende Hallenturnier des Vereins am Freitag Abend unterhielten wir uns mit Falk Hofmann vom Schmöllner Trainerstab.