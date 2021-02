Hürdensprinter Erik Balnuweit (rechts) schafft beim ISTAF Indoor in Berlin die Norm für die Hallen-Europameisterschaften.

Bad Klosterlausnitz. Leichtathletik: Der 32-jährige Bad Klosterlausnitzer Hürdensprinter Erik Balnuweit hat die Norm für die Hallen-EM schon in der Tasche

Erik Balnuweit ist guter Dinge. Der 32-jährige gebürtige Geraer peilt am morgigen Sonnabend bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund seinen insgesamt achten nationalen Titel über die 60 m Hürden an.