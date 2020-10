Badminton: Geraer Ostvorstädter sammeln vier Punkte

Mit zwei Siegen sind die Badminton-Spieler von OTG 1902 Gera am Wochenende in die Regionalliga Mitte gestartet. Sowohl gegen den Post SV Ludwigshafen (6:2) als auch gegen den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim III (5:3) verließen die Ostvorstädter die Panndorfhalle als Sieger. „Zwei Punkte hatten wir eingeplant. Dass es vier geworden sind, ist umso schöner“, freute sich Alois Henke, der im Herreneinzel einen schweren Stand hatte.

Gegen Ludwigshafen profitierten die Geraer davon, dass die Gäste ihre beiden besten Herren in den Einzeln nicht aufbieten konnten. Einer befindet sich nach einem Norwegen-Aufenthalt in Quarantäne, der andere, ein Este, bekommt derzeit keine Einreisegenehmigung nach Deutschland.

Somit stand der Sieg relativ schnell fest. Für die Punkte sorgten Alois Henke/Ronny Dubb im Herren-Doppel, Maxi Stelzer/Veronika Koldova im Damen-Doppel, Tom Wendt und Ludwig Bram in den Herren-Einzeln, Maxi Stelzer im Damen-Einzel sowie Ronny Dubb/Veronika Koldova im Mixed. Enger ging es gegen Saarbrücken-Bischmisheim III zu.

Tom Wendt/Ludwig Bram im Herren-Doppel, Maxi Stelzer/Veronika Koldova im Damen-Doppel sowie Tom Wendt und Ludwig Bram in den Herren-Einzeln sicherten schon einmal ein Unentschieden.

Das Mixed mit Ronny Dubb und der extra aus Flensburg angereisten Tschechin Veronika Koldova konnte den zweiten Tageserfolg perfekt machen. Beide Geraer zeigten sich gegen Alen Roj/Celine Bina Solne nervenstark. Fast alles klappte. Selbst im Liegen düpierte man den Gegner, war besser aufeinander abgestimmt. Unterm Strich stand ein klarer Zwei-Satz-Sieg (21:14, 21:8) zu Buche.

Als Tabellenzweiter gastiert OTG in zwei Wochen in Andernach und Anspach und will dort bei den noch punktlosen Gastgebern in Rheinland-Pfalz und Hessen nachlegen.