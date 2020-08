Blau-Weiß sieht sich in der Landesklasse

Niederpöllnitz will in die Landesklasse

Am Montag will der Thüringer Fußballverband die endgültige Entscheidung in Sachen Wertung der Saison 2019/20 treffen. In Niederpöllnitz sieht sich der SV Blau-Weiß indessen schon als Landesklasse-Aufsteiger.