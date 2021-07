Bogenschützen von der PSG Gera in Suhl treffsicher

Gera/Suhl. Die PSG Gera holt bei der Landesmeisterschaften acht Medaillen. Das Blankbogenteam wird nun für die deutsche Meisterschaft in Wiesbaden gemeldet.

Zehn Schützen der PSG Gera waren bei Landesmeisterschaft des Thüringer Schützenbundes in Suhl erfolgreich. Durch den frühen Start um 7 Uhr im Schießsportzentrum auf dem Friedberg herrschten nur 12 Grad und Nebel mit Sichtweite bis gerade mal 50 Meter. Das minderte die Motivation der Geraer Bogensportler aber keineswegs.

Die Landesmeisterschaft wurde erstmals wieder für alle Bogenklassen gemeinsam durchgeführt. Entsprechend hoch war die Aufregung, auch in Anbetracht dessen, dass pandemiebedingt doch recht erhebliche Trainingsrückstände entstanden sind. Keiner wurde zurückgelassen oder gar aufgegeben. „Wir sind als Team angereist und am Ende des Tages konnten wir als Team feiern, dass jeder sein Bestes gegeben hat“, sagte stellvertretend Sandra Dölitzscher.

In der Klasse Schülerinnen A Blankbogen erkämpfte sich Pauline Kakoschke mit 540 Ringen den Landesmeistertitel. Platz zwei erlangte Leni Eichardt mit 502 Ringen und Tamara Sophie Brieger Platz sechs mit 158 Ringen.

In der Klasse Schüler B Blankbogen erreichten Rhian Hönniger mit 485 Ringen den zweiten Platz und Paul Hoffmann mit 471 Ringen Rang drei.

In der Blankbogenklasse Herren gelang es Timmy Belohlawek mit 351 Ringen die Silbermedaille zu erkämpfen und bei den Damen ging mit 548 Ringen Platz zwei an Sandra Dölitzscher und Rang drei an Ellen Klotz mit 497 Ringen.

Fritz Höfer schaffte es in der olympischen Disziplin Recurve Herren ins Finale und erreichte nach einem harten Duell einen tollen vierten Platz mit 574 Ringen.

Daniel Dick, der erstmals in der Klasse Master Recurve startete, erzielte persönliche Bestleistungen und konnte den fünften Platz mit 512 Ringen für sich sichern.

Die Mannschaftswertung der Blankbogenschützen gewann Gera mit 1396 Ringen. Der Verein wird vom Thüringer Schützenbund nun für die deutsche Meisterschaft des DSB in Wiesbaden gemeldet.