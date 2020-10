Boxertreffen in Gera trotz vieler Absagen

Die diesjährige Zusammenkunft der früheren Geraer Wismut Boxer wäre fast ins Wasser gefallen. „Nachdem sich in den letzten Tagen die Nichtteilnahme-Meldungen häuften, dachten wir schon an eine Absage unseres seit vier Jahrzehnten ununterbrochen stattfindenden Treffens. Doch wir haben uns entschlossen, grünes Licht zu geben“, so Organisator Rudi Ködelpeter.

Gekommen waren 12 der 25 eigentlich immer Dabeigewesenen. Die Teilnehmer stimmten sich bei den Episoden von früheren Kämpfen und zahlreichen Erlebnissen außerhalb des Ringes bei Bierchen schon auf das Wiedersehen im kommenden Jahr ein. Telefongrüße von Ulli Wegner Nicht vergessen hatte Ulli Wegner das Treffen. Er grüßte die kleine Runde per Telefon und bedauerte seine Absage. Erwartungsgemäß war mit Stefan Förster ein weiterer Stammgast nicht dabei. Der zweifache Europameister feierte an diesem Tag seinen 70. Geburtstag in Chemnitz. Zu seinen Gästen gehörte mit Jürgen Fanghänel ein weiterer internationaler Medaillengewinner, der gleichfalls fast immer in Gera dabei war. Mit Ulli Kaden und Enrico Richter fehlten aus unterschiedlichen Gründen die beiden zweimaligen EM- und Weltcup-Gewinner. Einer, der die lange Anreise von über 400 Kilometern aus Koblenz in Angriff nahm, war Peter Hoff. Diesmal Ältester im kleinen Kreis war Werner Gladenbeck mit 83 Jahren.