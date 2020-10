BSG Chemie Kahla gewinnt Kellerduell gegen Schott Jena II

„Egal wie. Hauptsache, wir haben das Spiel gewonnen.“ Dem Kahlaer Trainer Thomas Hurt war nach dem Abpfiff die Erleichterung über den zweiten Saisonsieg anzumerken. Seine Mannschaft hatte das Keller-Duell der Landesklasse, Staffel 1 am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz in Jena-Ost bei der Reserve des SV Schott Jena mit 3:2 (2:1) gewonnen. „Wenn wir das Spiel auch noch verloren hätten, wären wir weiter nach unten in der Tabelle durchgereicht worden“, sagte er.

Dass der Sonntagnachmittag so spannend verlief, hatte sich sein Team selbst zuzuschreiben. Zweimal führte der Gast mit zwei Toren. Doch weder das 2:0 noch das 3:1 verlieh dem Team die nötige Ruhe und Abgeklärtheit. Nach dem 2:0 (41.) durch den verwandelten Handelfmeter von Maximilian Enkelmann kamen die Jenaer schnell zum 1:2 (44.) durch Bastian Zdun. Seine Flanke von der rechten Außenbahn wurde zum Torschuss. Der Ball wurde länger und länger und senkte sich unerreichbar für Kahlas Torwart Andre Wolfram im Netz. Davor unterlief Kahlas Christian Kretzer ein Querpass im Spielaufbau. Die Jenaer konnten dieses Geschenk nicht nutzen. Nach dem Wiederanpfiff folgte die Szene der Partie, als Schotts Patrick Niebiossa kläglich scheiterte. „Die Chance musste er nutzen. Er stand völlig frei. Wenn wir da den Ausgleich machen, nimmt das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf an“, sagte sagte Schotts Trainer Christian Kummer. Es blieb aber beim 2:1 für die Kahlaer. Als dann Christoph Körber, der zusammen mit Hurt im Sommer von Schott nach Jena wechselte, nach einer Stunde auf 3:1 (59.) erhöhte, war die Entscheidung gefallen. Kahlas Aktionen wirkten dennoch nicht überzeugend. „Wir hatten danach förmlich wieder um das Anschlusstor gebettelt“, sagte Hurt. Das fiel dann auch durch den eingewechselten Adam Yasin (80.). Dabei blieb es bis zum Abpfiff von Spielleiter Simon Wentsch. „Die individuelle Klasse von Hamza Khadoui und Maximilian Enkelmann war ausschlaggebend. Die beiden waren der Dreh- und Angelpunkt im Kahlaer Spiel. Schade, wir hätten heute wenigstens gepunktet. Jetzt müssen wir versuchen, ein Erfolgserlebnis zu schaffen. Das wird nicht leicht bei den kommenden Gegnern mit Pößneck und Bad Lobenstein. Der Spielansetzer meint es in dieser Saison nicht so gut mit uns“, sagte Kummer. Hamza Khadoui hatte zum 1:0 (33.) getroffen. Das Ende des Spiels erlebte Khadoui von außen mit. Er hatte sich kurz vor Schluss am Knöchel verletzt. Im Landespokal gegen Bad Lobenstein wird er fehlen. Thomas Hurt, der noch bis zum Sommer die zweite Mannschaft von Schott trainiert hatte, war nicht überrascht gewesen vom Spielverlauf. „Schott hatte letzte Woche in Apolda gewonnen. Sie wollten den Trend gegen uns fortsetzen. Für mich war klar, dass es für uns ein schwieriges Spiel wird. Bei unserer personellen Situation war es nur wichtig, die drei Punkte mitzunehmen. Das haben wir geschafft“, sagte Hurt.