Coronapause gefährdet den Vereinssport im Saale-Orla-Kreis

Bezeichnend hockt Moßbachs Jens Herzog beinahe flehend auf seinem Trainerstuhl. Am Sonntag stünde das Heimspiel gegen Blau-Weiß Neustadt an.

Pößneck/Moßbach/Neustadt/Schleiz/Bad Lobenstein. Saale-Orlas-Fußballtrainer sehen neuerlichen Lockdown für den Amateursport skeptisch. Am Wochenende nochmals Spieltag

Die Revanche in der Thüringenliga, das Saale-Orla-Derby zwischen Moßbach und Neustadt, ein weiteres Spitzenspiel in der Landesklasse zwischen Bad Lobenstein und Teichel sowie ein vielversprechendes Duell zwischen Pößneck und der zweiten Vertretung von Schott Jena: Fußballerischen Gesprächsstoff gebe es genug am kommenden Spieltagswochenende.