Darum wechselt der FC Carl Zeiss Jena den Ausrüster

Der FC Carl Zeiss Jena wechselt nach dem Abstieg in die Regionalliga den Ausrüster. Bislang war Wosz Fan Shop aus Halle der Partner gemeinsam mit Puma. Nun haben die Jenaer direkt einen Hersteller gewonnen, was sich deutlich auszahlt.

„Wir verbessern uns mit dem Gesamtpaket wirtschaftlich gegenüber der vergangenen Saison in der dritten Liga“, sagt Chris Förster, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena. Über Vertragsdetails will er sich nicht äußern. Gewöhnlich enthalten solche Ausrüster-Verträge sowohl eine Freimenge an Sportkleidung als auch einen Barbetrag als Sponsoringleistung. Anders als in der Vergangenheit ist kein Sportgeschäft mehr dazwischengeschaltet.

Individualisierte Trikot mit FCC-Farben möglich

Der direkte Kontakt zum Hersteller sichert die Möglichkeit, besser individualisierte Trikots zu erhalten. „Wir bekommen keine Trikots von der Stange, sondern können unsere Ideen einbringen. Macron arbeitet mit unseren Farbcodes“, sagt Förster. Bereits zum Auftakt soll es ein individuell gestaltetes Trikot geben. FCC-Fans waren im Vorfeld dazu aufgerufen, ihre Entwürfe einzureichen.

Der italienische Anbieter war in Deutschland bereits bei Union Berlin und 1860 München präsent. Über die Partnerschaft mit Traditionsvereinen will das Unternehmen den Einstieg in den Markt schaffen. „Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit einem geschichtsreichen Verein wie dem FC Carl Zeiss Jena zu beginnen“, sagte Gianluca Pavanello, Vorstandschef von Macron. Der deutsche Markt sei sehr wichtig für das Unternehmen. „Der FC Carl Zeiss Jena hat zudem eine treue und zahlreiche Fanbasis, was für uns zusätzliche Motivation ist, exklusive Kleidungsstücke für die Mannschaft und deren Fans zu kreieren.“

In einer Liste mit Sporting Lissabon, Roter Stern Belgrad und Udinese Calcio

Macron sitzt in Bologna und ist unter anderem auf Rugby und Fußball spezialisiert. Zu den aktuellen ausgerüsteten Vereinen zählen Sporting Lissabon, FC Bologna, Roter Stern Belgrad, Udinese Calcio, Hellas Verona oder Deportivo La Coruna. Künftig wird nicht nur die erste Mannschaft des Klubs die Trikots des Herstellers tragen, sondern auch die Frauen-Mannschaft und die Nachwuchsteams steigen auf Marcron um. Nach Informationen unserer Zeitung wäre der Wechsel zum neuen Anbieter auch beim Klassenerhalt erfolgt.

