Bad Lobenstein. Samstag empfängt in der Fußball-Landesklasse der VfR Bad Lobenstein die Gäste vom SV Jena-Zwätzen.

Vor dem 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse lohnt sich bei den Koseltalern ein Blick zurück. Ein Jahr ist es her, als im August 2019 kein einziges der vier Punktspiele gewonnen werden konnte. Jeweils mit einem Tor Unterschied unterlag man in Neustadt, in Zeulenroda und zu Hause gegen Schleiz und Jena-Zwätzen.