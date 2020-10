Deutlicher Heimsieg für Jena-Zwätzen

Beachtliche zehn Zähler hat sich Zwätzen nach holprigem Saisonstart mit dem 4:0 (1:0)-Heimsieg am Samstag nach fünf Partien erspielt. Der enge Kontakt zur Tabellenspitze ist möglich, denn immerhin haben die Nordjenaer bisher ein Match weniger absolviert als die besser platzierte Konkurrenz, weil sie im Fünfzehnerfeld schon einmal aussetzen mussten. Das ist Trainer Daniel Sander allerdings noch nicht so wichtig. Seiner Meinung nach können aussagekräftige Tendenzen erst vom Tableau abgelesen werden, wenn rund ein Drittel der Serie, also zehn Spieltage absolviert sind. Ihm war wichtig, dass der zweite deutliche Heimsieg am Stück gelang, somit der Rhythmus nach der Zwangspause durch das spielfreie Wochenende wieder aufgenommen werden konnte.

Kevin Nenz eröffnete den Torreigen im Duell der Tabellennachbarn per Kopfball am langen Pfosten (30.). Erik Tauch hatte eine kurz ausgeführte Ecke zur Flanke genutzt. Die Führung war überfällig, denn die Gastgeber verzeichneten bis dahin bereits zwei Aluminiumtreffer durch Tauch und Oliver Lange (15., 26.). Im Anschluss an Langes Kopfball war Philipp Meudtner der Ball vor die Füße gesprungen, der jedoch zu überrascht für einen erfolgreichen Abschluss war. Das holte er in der zweiten Halbzeit beim 2:0 (58.) nach. Am anderen Ende des Spielfeldes konnten sich die Gastgeber auf ihren Schlussmann Marcel Witzenhausen verlassen. Mit zwei Glanzparaden hielt er die Null. Zunächst parierte er einen Scharfschuss aus spitzem Winkel (53.), später lenkte er die Kugel gerade so an die Latte (78.). In der Schlussviertelstunde warfen die Gäste alles nach vorn. Das nutzte Zwätzen zweimal eiskalt aus. Tauch schickte Bernewitz auf die Reise, der aus 25 Metern am herausstürzenden Keeper vorbeischlenzt, 3:0 (86.). Vor dem vierten Tor (90.) hebelt ein Chipball Ben Ritters die Gästedefensive aus, Axel Printschler sprintet und vollendet.