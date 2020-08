Nina Hoffmann will zur WM wieder angreifen. Sie hofft in Leogang auf eine Medaille.

Saalfeld/Jena. Downhill-Fahrerin Nina Hoffmann wartet weiter auf ihre ersten Weltcup-Rennen in dieser Saison

Irgendwie gab es Licht am Ende des Tunnels. Doch es war trügerisch: „Anfang September sollte in Lenzerheide in der Schweiz endlich der erste Weltcup starten. Doch der fällt, nachdem er schon einmal verlegt wurde, jetzt ersatzlos aus“, sagt Nina Hoffmann.