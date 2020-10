Eintracht Eisenberg im Pokal: „Mehr als verdient verloren“

Es wird nichts mit dem großen Wurf im Landespokal für die Verbandsliga-Fußballer des SV Eintracht Eisenberg. Die Mannschaft lieferte am Sonnabend im Spiel der zweiten Hauptrunde in Niederpöllnitz eine enttäuschende Leistung ab und verlor 0:3 (0:2). Eisenbergs Trainer Thomas Lässig, der im Urlaub weilt, war ständig über das Spiel informiert. Nach dem Schlusspfiff bekam er von seinem Trainerkollegen Kevin Kittler die Nachricht: „Mehr als verdient verloren.“

Lukas Müller (22.) und Sven Otto (45.) vor der Pause und Torjäger Paul Menzel in der Nachspielzeit (90.+2) machten mit ihren Toren für den Aufsteiger in die Landesklasse die Pokalüberraschung perfekt. „Wir müssen das Spiel analysieren. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere gute Vorbereitung und unseren guten Saisonstart nicht leichtfertig verspielen“, sagte Lässig. Eisenbergs Kapitän Danny Müller sah das genauso. „Niederpöllnitz hat mit Leidenschaft gespielt, mit Willen. Wir müssen die Kurve kriegen, sonst rutschen wir in Regionen in der Tabelle, in die keiner von uns möchte“, sagte Müller. Kevin Kittler sprach indes von einem kuriosen Saisonstart. „Da spielst du gegen Bad Langensalza die beste Halbzeit und verlierst. Und davor hast du kaum überzeugst und hast fast alles gewonnen.“

Das Pokal-Aus war für ihn eine Enttäuschung. „Wir sind mit gewissen Ansprüchen nach Niederpöllnitz gefahren, wenn ich an die Passgenauigkeit denke oder an die Laufbereitschaft – das hat alles gefehlt. Deshalb geht der Sieg für Niederpöllnitz in Ordnung.“