Heiligenstadt. Lässig-Team ist in der Thüringenliga im Soll

Eintracht siegt erstmals in Heiligenstadt

Die Fußballer des SV Eintracht Eisenberg sind wieder im Punkte-Soll. Am Sonnabend gewann die Eintracht zum ersten Mal beim 1. SC 1911 Heiligenstadt. 2:1 hieß es beim Abpfiff. In den bisherigen drei Duellen (1:4, 0:1, 0:2) holte sich die Eintracht in Heiligenstadt nur Niederlagen ab.