Eispiraten Crimmitschau: Trillerpfeife trifft Hudsons Auge

Landshut. Eispiraten empfehlen sich mit 1:0-Auswärtserfolg am Sonnabend für das Duell gegen Bietigheim. Sachsenderby in Weißwasser folgt am Montag

Die Eispiraten Crimmitschau gewannen ihr Gastspiel beim EV Landshut 1:0. Kelly Summers erlöste seine Mannschaft am Donnerstag Abend in der Overtime und sicherte den wichtigen Zusatzpunkt im Kampf um die Play-off-Plätze.

Überschattet wurde die Partie jedoch von einem schrecklichen Unfall, bei welchem sich Carl Hudson schwer am Auge verletzte, nachdem er in einer unglücklichen Bewegung des Schiedsrichters die Pfeife ins Gesicht bekam.

Fachärzte und Spezialisten stellten bei Hudson letztlich eine oberflächliche Hornhautverletzung fest, welche aktuell stationär behandelt wird. Ebenso wird geprüft, ob weitere Schäden an seinem Auge ausgeschlossen werden können.

Das Team von Mario Richer war neben zahlreichen langfristigen Ausfällen auch ohne den kranken Lucas Böttcher und Lukáš Vantuch angereist. Nicht nur im Powerplay wussten die Eispiraten zu überzeugen, sie konnten einige gute Chancen kreieren: Rudert, Petr Pohl und Sam Vigneault verpassten die Führung. Torwart Ilya Andryukhov reagierte in brenzlichen Situationen blitzschnell. Auch im zweiten Abschnitt blühten sowohl Jaroslav Hübl, auf Seiten des EVL, als auch Andryukhov zu Hochform auf.

Im dritten Durchgang lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Demmlers vermeintliches 1:0 wurde per Videobeweis korrigiert. So blieb die Verlängerung, in der Summers die Eispiraten erlöste (63.).

Am Sonnabend (6. März) um 20 Uhr trifft Crimmitschau daheim auf Bietigheim. Am Montag 19.30 Uhr steht das Sachsenderby in Weißwasser an.