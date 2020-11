Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Heimspiel gegen die Tölzer Löwen knapp im Penaltyschießen verloren. Am Ende hieß es 4:5 (0:0; 4:3; 0:1; 0:0). Die Westsachsen konnten somit, trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung, nur einen Zähler einfahren. Am Sonntag hatte die Mannschaft spielfrei.

Das Team von Mario Richer, das aufgrund der Kaufbeurer Quarantäne zum einzigen Spiel des Wochenendes antrat, startete motiviert und mit viel Druck im gegnerischen Drittel.

Die Gäste aus Bad Tölz waren immer wieder viel Gefahr ausgesetzt. Teils schönen Kombinationen folgte allerdings kein Treffer. Entweder parierte der Löwen-Goalie stark oder die Hausherren hatten das Glück nicht auf ihrer Seite.

Tore im Minutentakt

Die Tölzer konnten hingegen kaum für Entlastung sorgen. Obwohl die Bayern ein ordentliches Startdrittel spielten, musste Torwart Michael Bitzer nur wenige Male entscheidend eingreifen.

Im zweiten Durchgang nahm die Partie Fahrt auf. Es waren die Gäste, die das erste Tor erzielten. Thomas Merl traf nicht einmal zwei Minuten nach Wiederbeginn (22.). Danach legten die Eispiraten los.

Mathieu Lemay eröffnete den Torreigen mit seinem platzierten Schuss zum 1:1 (25.), Petr Pohl versenkte aus spitzem Winkel zum 2:1 (29.). Wiederum nur eine Minute später konnte erneut Lemay treffen und ließ dem Hüter der Bayern keine Chance – 3:1 (30.).

3:1-Führung reichte nicht

Die Eispiraten schienen die Partie im Griff zu haben, doch die Truppe von Kevin Gaudet schlug eindrucksvoll zurück. McNeely (35.) und Dibelka (36.) egalisierten die Führung binnen einer Minute. Der letzte Torschrei dieses Durchgangs fiel dann wieder auf Crimmitschauer Seite. Neben Lemay konnte auch Petr Pohl seinen Doppelpack erzielen und brachte sein Team erneut in Front – 4:3 (36.).

Die Mannschaft von Mario Richer hatte im letzten Durchgang, trotz der Führung, leichte Probleme bei der Spielgestaltung. Immer wieder schlichen sich Fehler ein, in manchen Situationen bekam die Hintermannschaft vor Michael Bitzer kaum Zugriff. So in der 43. Minute, als Luca Tosto eine schöne Kombination vollendete und erneut für Bad Tölz ausglich – 4:4.

Nachdem sowohl die Pleißestädter als auch ihre Gegenüber in der verbleibenden regulären Spielzeit und in der Verlängerung keine weiteren Treffer erzielen konnten, musste das Penaltyschießen her.

Max French traf als einziger Akteur auf dem Eis im Sahnpark und sicherte den Gästen aus Bad Tölz somit den Zusatzpunkt.