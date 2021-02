FC Carl Zeiss Jena: 625 Fans unterstützen Benefizaktion für lokale Gastronomen

An der Unterstützer-Aktion des FC Carl Zeiss Jena für die regionale Kneipenlandschaft haben sich 625 Fans mit Beträgen zwischen 29,03 und 69,03 Euro beteiligt. Ihre Namen werden nun auf einem Trikot verewigt, das der Verein noch in diesem Monat auf den Markt bringen möchte, wie Vereinssprecher Andreas Trautmann ankündigt.

Die Pakete beinhalteten jeweils einen Gutschein, der in 27 Kneipen und Gaststätten nach Ende des Lockdowns eingelöst werden kann. Der Regionalligist will zudem einen Spieltag unter das Motto „Support Your Lokal“ stellen und an diesem Tag besonders für die Gastroeinrichtungen werben. An dem Tag wird das Team auch das Sondertrikot tragen. Die Käufer des Unterstützerpaketes kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, der Schweiz, Großbritannien oder Italien, wie Trautmann sagt.

Anleihe aus Aktion von Heaven Shall Burn

Unterstütze dein lokales Team – so hieß der Slogan der Band Heaven Shall Burn auf einem Zeiss-Trikot vor einigen Jahren. In der aktuellen Notsituation durch die Corona-Pandemie hatte der FC Carl Zeiss Jena Ende November eine Aktion gestartet, die zum einen dem Klub, aber auch den Wirten in der Region helfen soll. Unter dem Motto „Support Your Lokal“ verkaufte der Fußball-Regionalligist Soli-Zertifikate für 19,03 Euro. Mit dem Kauf wird zugleich der Name des Käufers auf einem Sondertrikot verewigt. An den Kauf war der Erwerb eines Aktionsbierdeckels geknüpft, der bis 31. Dezember 2021 als Gutschein bei teilnehmenden Gastronomen einsetzbar ist.

Zu jenen Gastronomen, die schnell zugesagt haben, gehört Thomas Moenke, der in Jena die Berggaststätte Fuchsturm und das Cheers am Johannisplatz betreibt. „Die innovative Aktion macht Hoffnung in einer schwierigen Zeit“, sagte der Gastwirt in November in der Hoffnung, dass sie helfen wird, den Betrieb nach Ende der Corona-Maßnahmen wieder hochzufahren. Mindestens bis 19. Februar dürfen gastronomische Einrichtungen nur Ware zum Außer-Haus-Verkauf anbieten.

Das Sondertrikot, darauf weist Trautmann hin, dürfen nicht nur die Unterstützer der Aktion kaufen, sondern auch alle anderen Fans des FC Carl Zeiss Jena.

