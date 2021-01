FC Carl Zeiss Jena: Ex-Spieler findet neue Aufgaben

Jena. Marian Sarr spielte einst für Borussia Dortmund in der Champions League. In Jena agierte er unglücklich – nun will sich ein anderer Verein seine Dienste sichern.

So wirklich glücklich sind die Ex-Fußballer des FC Carl Zeiss Jena, die mit aus der dritten Liga abgestiegen sind, nicht geworden. Für die meisten ging es in dieser Winterpause auf der Karriereleiter einen Schritt herunter.

Marian Sarr hat einen neuen Verein gefunden. Der 25-Jährige, der bis dato nach seinem Abschied aus Jena vereinslos war, steht vor einem Wechsel in die Regionalliga West zum Bonner SC. Der Tabellenletzte will mit dem Verteidiger doch noch den Klassenerhalt schaffen.

Sarr bleibt mit doppeltem Eigentor in Erinnerung

Sarr, für Borussia Dortmund bereits in der Champions League im Einsatz, spielte in der Drittliga-Abstiegssaison für Jena. Gleich am ersten Spieltag unterliefen ihm zwei Eigentore gegen den FC Ingolstadt. Mehr als fünf Drittliga-Einsätze sprangen für ihn bei den Thüringern nicht heraus.

Daniele Gabriele nun auch in der Regionalliga

Daniele Gabriele konnte sich beim Drittligisten Türkgücü München nicht durchsetzen. Der Stürmer absolvierte in der Hinrunde nur fünf Spiele (1 Tor). Er löste den Vertrag mit dem Aufsteiger auf und geht eine Etage tiefer in die Regionalliga Südwest. Dort kämpft der SSV Ulm um den Aufstieg in die dritte Liga, steht derzeit mit zwei Punkten Rückstand hinter dem TSV Steinbach auf dem dritten Tabellenplatz. Gabriele war der erfolgreichste Stürmer der Jenaer in der abgelaufenen Spielzeit, hatte neun Tore erzielt.

Eine Etage nach oben ist indes Stürmer Julian Günther-Schmidt in der Winterpause geklettert. Lukas Kwasniok, Ex-Trainer des FC Carl Zeiss, holte ihn nach Saarbrücken in die dritte Liga. Regionalligist Fortuna Köln kassierte gar eine kleine Ablöse für den Stürmer, der drei Spielzeiten für die Jenaer aufgelaufen war.

Fabien Tchenkoua hat ebenfalls einen neuen Verein gefunden. Der französische Fünftligist Thonon Évian Grand Genève FC nahm den 28-jährigen Außenstürmer unter Vertrag, der in Jena bereits 2018 aussortiert worden war.

Als Stammspieler in der dritten Liga hat sich Raphael Obermair beim 1. FC Magdeburg durchgesetzt. Dem 24 Jahre alten Außenbahnspieler gelangen bereits vier Tore.