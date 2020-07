Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena: Fans für ihre Hilfe für Tafeln ausgezeichnet

Normalerweise haben Fans des FC Carl Zeiss Jena und die OTZ-Leser gemeinsam den Spieler der Saison gewählt. Doch in diesem Jahr geht die Auszeichnung an eine beispielhafte Faninitiative: Die Anhänger aus der Südkurve haben mit der Aktion „FCC-Fans helfen“ über zwölf Wochen die Tafeln in Thüringen und Sachsen-Anhalt mit Lebensmittelspenden unterstützt.

Saison der Negativrekorde

„Eine Saison wie keine andere liegt hinter uns: Vor der Corona-Pause war sie gekennzeichnet von einer historischen und alle Negativrekorde pulverisierenden sportlichen Talfahrt“, sagt Stefan Meißner vom Supporters Club. „Die Corona-Pause war geprägt von der öffentlichen Schlammschlacht um die letztlich vom Deutschen Fußball-Bund entgegen aller Regeln von Vernunft und Anstand durchgedrückten Saisonfortsetzung. Nach der Corona-Pause wartete ein Saisonfinale ohne sportlichen Wert unter Missachtung jeglicher Wettbewerbsgleichheit.“

Deshalb sei schnell mit dem langjährigen Aktionspartner, der Ostthüringer Zeitung, die Entscheidung gefallen, diesmal keinen Spieler der Saison zu wählen. Stattdessen erhalten die Fans aus der Südkurve die Ehrung. Sie hatten gemeinsam mit ihren Regionalgruppen die Bedürftigen in ganz Ostthüringen versorgt.

Aus kleiner Idee wächst große Hilfsaktion

„Am Beginn war es nur eine kleine Idee“, sagt Toni Schley aus der Südkurve. Doch daraus wuchs Großes. Woche für Woche sammelten die Fans Geld, um dringend benötigte Waren zu kaufen. Die Tafeln erhielten wegen der Versorgungslage nämlich nur sehr wenige Lebensmittelspenden.

So kümmerten sich weit mehr als 100 Fans um die Bestellung, den Einkauf und die Lieferung der Lebensmittel an die Tafeln – über zwölf Wochen lief die Aktion, in deren Rahmen sie 25.000 Euro an Spenden sammelten. Darüber hinaus packen die Zeiss-Fans täglich noch immer an, wenn sie Lebensmittel in Jena und Umgebung an Bedürftige liefern, die derzeit nicht zur Tafel gehen können.

Würdiger Empfänger für Auszeichnung gefunden

„In dieser ,Saison der Peinlichkeiten’ hielten die Mitstreiter von ,FCC-Fans helfen’ auf eine ganz eigene Weise die blau-gelb-weiße Fahne hoch und sind damit ein mehr als würdiger Empfänger einer Ehrung, die in gewöhnlichen Jahren allein den Protagonisten auf dem Platz vorbehalten ist“, sagt Meißner. Die Köstritzer Schwarzbierbrauerei würdigte die besondere Leistung der Fans und spendierte Freibier.

