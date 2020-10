„An sich ist so ein 3:3 -Remis für die jungen Kerle auswärts ja ein gutes Resultat. Aber nicht, wenn man immer noch auf den ersten Sieg wartest und solch einen Spielverlauf hattest“, resümierte Zeiss-II-Coach Heiko Weber das Remis in Ludwigsfelde.

Dennoch klang er nicht unzufrieden, langsam finde sich die immer wieder neu formierte Elf aus A-Junioren, nominellen Spielern der Zweiten und Akteuren des Regionalligakaders. Für eine Oberligamannschaft, in der der älteste Spieler 20 Jahre alt ist – Kapitän Maximilian Schlegel fehlte gesperrt -, war die Leistung ordentlich. Immerhin schossen die Zeiss-Fohlen genauso viele Tore wie in der ganzen bisherigen Saison. Dass das Remis einen bitteren Beigeschmack hatte, lag daran, dass Jena immer vorlegte. Nach einer knappen halben Stunde brachte Silas Hagemann eine Ecke vor den Kasten, Patrick Scheder köpfte zum 0:1 (28.) ein. Es kam noch besser. Alexander Prokopenko schickte einen Ball auf die andere Seite zu Eric Voufack, dessen Eingabe ein Ludwigsfelder mit der Hand berührte. Den Strafstoß verwandelte Voufack selbst – 0:2 (37.).

Nach der Pause ein anderes Bild. Die Gäste verloren die Spielkontrolle und nach dem schnellen 1:2-Anschlusstor (48.) durch Julian Hartmann, der seinen Fuß in einen Schuss hielt, rochen die Platzherren Lunte. In der 78. Minute wurden sie mit dem 2:2-Ausgleich durch Serhat Polat belohnt. Aber Jena ging nochmals in Führung (83.). Maximilian Müller spekulierte bei einer scharfen Eingabe Voufacks besser als Torhüter und Abwehr. Der 3:3-Endstand (86.) war dann hinsichtlich der wiederholten Führung umso schlimmer, weil folgendes passierte: Jago Heublein wurde beim Abfangen eines Angriffs der Ludwigsfelder im eigenen Sechzehner zu Fall gebracht. In Erwartung des Freistoßpfiffs nahm er die Kugel in die Hand. Der Pfiff kam auch prompt – Handelfer. Polat schnürte den Doppelpack. Nun wäre der richtige Zeitpunkt für den ersten Saisonsieg das nächste Heimspiel gegen Eilenburg.