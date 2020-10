FC Carl Zeiss Jena II: Nur ein Ziel: die Klasse halten

Für Heiko Weber und die Seinigen gibt er in dieser Spielzeit nur ein Ziel: in der Oberliga bleiben.

Jena. Fußball: In der Oberliga gastiert der FC Carl Zeiss Jena II am Sonnabend beim FSV Martinroda

Seinen Jungs macht Heiko Weber keinen Vorwurf. Im Gegenteil. Der Trainer der 2. Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena, die derzeit Tabellenplatz 17 der Oberliga innehat, stellt sich vor seine Spieler und verweist auf die durchwachsene Gesamtsituation. Die U21 greife zum einen auf A-Junioren zurück, zum anderen punktuell auf Protagonisten aus dem Regionalliga-Team. „Wir hangeln uns so durch“, resümiert Weber, der auch betont, dass so mancher Spieler aus dem Kader der 1. Mannschaft dem Irrglauben unterliegen würde, dass die Oberliga leicht sei. „Das ist in sportlicher Hinsicht jetzt schon ein paarmal schiefgegangen“, hält der Trainer kritisch fest.