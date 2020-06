Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena: Mannschaft für zwei Juli-Spiele gesucht

Noch zwei Spiele stehen in der dritten Liga aus: Der FC Carl Zeiss Jena muss am Mittwoch in Unterhaching antreten und empfängt am Sonnabend die SG Sonnenhof Großaspach. Das Problem: Die Verträge vieler Spieler laufen am 30. Juni aus. Bekommt der Jenaer Klub überhaupt eine Mannschaft voll?

Mustervertrag vom DFB soll helfen

„Der DFB hat einen Muster­vertrag zur kurzzeitigen Verlängerung der Spielerverträge bereitgestellt“, sagt Geschäftsführer Chris Förster. Allerdings sei das kein Automatismus: Der Verein kann sich die Spieler heraussuchen, mit denen er die noch ausstehenden Spiele absolvieren will. Zugleich können Spieler die Offerte ablehnen und sich einer neuen Aufgabe widmen. Fest steht, dass der Klub nicht im Etat eingeplantes Geld für die Zusatzverträge aufbringen muss, da anteilig die Tage im zusätzlichen Monat zu vergüten sind.

„Wir gehen nicht davon aus, dass uns der DFB diesbezüglich unterstützt. Es ist für den Verband schon schwierig, uns bei den entstandenen Mehrkosten durch das Heimspiel in Würzburg zu helfen“, sagt Förster. Die Jenaer bekamen – wie im kurzfristig ausgehandelten Vertrag vorgesehen – eine Rechnung von mehr als 20.000 Euro aus Würzburg. Die Austragung eines Geisterheimspiels in Jena kostet nur einen Bruchteil davon. Die Differenz wollen die Jenaer vom Verband ersetzt haben.

Diese Spieler sind sicher an Bord

Der FC Carl Zeiss setzt darauf, vor allem mit jenen Spielern in die Verlängerung zu gehen, die auch in der neuen Saison bleiben. Allerdings wird das nicht reichen, um einen ausreichend großen Spieltagskader zu nominieren. Mit Maximilian Rohr, Flemming Niemann und Niklas Jahn stehen drei Spieler unter Vertrag. Positive Signale gibt es von mehreren Spielern, die bleiben wollen. Neben Dominik Bock signalisiert auch Verteidiger Marius Grösch, dass ein Verbleib möglich ist. Auch Eroll Zejnullahu wollen die Jenaer halten. Der 25-Jährige kommt nach seiner Verletzung langsam in Fahrt und soll die beiden Partien absolvieren.

Daran wird Wechsel zum 1. FC Saarbrücken scheitern

Auf den Zettel mehrerer anderer Vereine hat sich Maximilian Rohr gespielt. Zu den Interessenten zählt auch der 1. FC Saarbrücken mit dem Jenaer Ex-Trainer Lukas Kwasniok, der Rohr einst in der Oberliga entdeckt hatte. Die Jenaer zahlten vor der Saison 85.000 Euro Ablöse an den SGV Freiberg und wollen Rohr erst bei einem Transferangebot im mittleren sechsstelligen Bereich ziehen lassen. Ein solche Offerte steht aber nicht in Aussicht. Auch nicht von Saarbrücken. Der Drittliga-Absteiger steckt den Gewinn aus dem DFB-Pokal in die Tilgung von Altschulden.

