FC Carl Zeiss Jena spielt 5:5 gegen verstärktes U19-Team von RB Leipzig

Dirk Kunert war mit seiner Mannschaft am Samstag in Leipzig zu Gast.

Leipzig. Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat am Samstag einen Geheimtest absolviert. Als nächstes geht es gegen die SG Dynamo Dresden.

Der FC Carl Zeiss Jena hat ein vorher nicht angekündigtes Testspiel bei der U19-Mannschaft von RB Leipzig absolviert. Endstand am Sonnabend war 5:5.

Die Jenaer hatten zwischenzeitlich bereits mit 3:0 geführt. Torschützen waren René Eckardt, Can Düzel, Kevin Wolf, Niclas Fiedler und Maximilian Oesterhelweg, der einen Elfmeter verwandelte. Bei RB Leipzig wirkten mehrere Spieler mit, die dem Profikader angehören. Gespielt wurde auf dem Trainingsgelände der Rasenballsportler, die ihr Punktspiel in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld am Freitagabend mit 1:0 gewonnen hatten.

Der FC Carl Zeiss kündigt zugleich ein weiteres Testspiel an. Am Donnerstag, 25. März, gastieren die Jenaer um 14 Uhr beim Drittligaspitzenreiter SG Dynamo Dresden. Zuschauer sind wegen der Corona-Auflagen ausgeschlossen, wie Vereinssprecher Andreas Trautmann mitteilte.

Unser Nachrichtenüberblick zum FC Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena engagiert sich für Fußballprojekte in Afrika. Unter anderem sammelt der Verein für ein Schulprojekt in Uganda. Fans können mit ungewöhnlichen Spenden helfen.

In Sachen Fußball brauchen die Anhänger jedoch weiter Geduld. Der Nordostdeutsche Fußballverband hofft auf eine Wiederauferstehung zu Ostern – ob es wirklich so kommt?

Derweil bestritt die Regionalliga-Mannschaft in dieser Woche ein Testspiel gegen einen Liga-Konkurrenten. Gegen Hertha BSC II feierte das Kunert-Team am Mittwoch einen 5:1-Erfolg. Das Spiel fand im Schneeregen statt – Hertha war wie beim Punktspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld der ideale Aufbaugegner.

Einen Schritt weiter ist die Frauenmannschaft des FCC. Sie steigt am Sonntag in den Punktspielbetrieb der zweiten Bundesliga ein. Wir haben vorab mit der Spielführerin gesprochen. So sieht Anja Heuschkel die Partie gegen die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam.

Die beste Europapokal-Saison des FC Carl Zeiss Jena liegt 40 Jahre zurück. In dieser Woche jährte sich der Einzug ins Halbfinale. Unser Reporter Andreas Rabel hat mit Hans-Ulrich Grapenthin gesprochen. Der Torwart trieb die Waliser von Newport County mit einer Weltklasseleistung in die Verzweiflung. Wie er den Abend von Newport sieht.

Immer freitags und bei außergewöhnlichen Neuigkeiten erscheint unser kostenfreier Newsletter zum FC Carl Zeiss Jena. Hier können Sie sich zu diesem Angebot anmelden: FCC-Newsletter