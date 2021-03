FC Carl Zeiss Jena verliert Testspiel gegen Lok Leipzig

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Sonnabend den Ligakonkurrenten Lok Leipzig zum ersten Testspiel in Vorbereitung auf die restlichen Regionalliga-Spiele empfangen. Wir haben die Partie gesehen und fassen im Schnellcheck alles wichtige zur kurzfristig angesetzten Begegnung zusammen, die Jena mit 0:1 verloren hat.

Aufstellung: Jenas Cheftrainer Dirk Kunert gab allen fitten Spielern aus dem Kader eine Einsatzchance und kündigte schon vor Anpfiff an, zur Pause komplett durchzuwechseln. In dieser Phase der Vorbereitung seien 45 Minuten volle Belastung ausreichend. In der ersten Halbzeit kam Testspieler Romario Hajrulla (vereinslos, zuletzt Lok Leipzig) zum Einsatz.

Die Jenaer spielten in der ersten Halbzeit mit: Sedlak – Wolf, Grösch, Lange, Stauffer – Oesterhelweg, Scheder, Langer, Jahn – Hajrulla, V. Dedidis.

Zweite Halbzeit: A. Dedidis – Voufack, Schmitz, Slamar, Leibelt – Propopenko, Eckardt, Düzel, Rosner – Eisele, Grimm.

Lok Leipzig (Startaufstellung): Tasche – Berger, Eglseder, Piplica, Abderrahmane, Ziane, Heynke, Boakye, Stendera, Pfeffer, Schneider.

Spielverlauf: Beiden Mannschaften war die mangelnde Spielpraxis deutlich anzumerken. Jena versuchte sich zwar, über die Außen zum Tor zu kombinieren, scheiterte aber am präzisen letzten Pass. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Leipzigs Djamal Ziane, der knapp übers Tor schoss. In der zweiten Hälfte – Kunert setzte mehrere A-Junioren ein – blieb die Partie in weiten Strecken zerfahren. Der Ex-Jenaer Denis Jäpel schoss in der 65. Minute das Tor des Tages. „Alle haben Gas gegeben. Insofern bin ich zufrieden“, sagte Jenas Trainer Dirk Kunert.

Tore: 0:1 Jäpel (65.)

Zuschauer: Publikum war nicht zugelassen bei der Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld. Der Regionalligist hatte den Spieltermin auf Wunsch der Polizei erst am Samstag kommuniziert. Das Testspiel fand auf dem Hauptplatz im Stadion statt.

So geht es weiter: Das wüssten die Jenaer und die Leipziger auch gern. Bislang hat der Nordostdeutsche Fußballverband keinen Termin für den Neustart benannt. Beim FC Carl Zeiss Jena gehen sie inzwischen davon aus, dass die ersten Punktspiele frühestens im April stattfinden. Die nächste Trainingseinheit findet am Dienstag statt.