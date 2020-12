Jena. Die Corona-Pandemie und der Lockdown wirbeln auch die Kaderplanung durcheinander. So plant Sportdirektor Tobias Werner beim FC Carl Zeiss Jena für die Winterpause.

Die Pause in der Regionalliga Nordost gestaltet auch die Kaderplanungen des FC Carl Zeiss Jena schwierig. Will der Klub in der Winterpause neue Spieler holen? Und für welche Positionen hält er Ausschau? Diese Fragen haben wir Sportdirektor Tobias Werner gestellt.