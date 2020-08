Finalisten im Fußball-Kreispokal werden gesucht

Schleiz. Fußball: Im nachgeholten Halbfinale erwartet der FSV Schleiz II am Samstag den Kreisoberligisten vom SV Hermsdorf

So richtig haben die Schleizer nicht mehr an die Chance fürs Finale im Kreispokal geglaubt, wie Co-Trainer Marcus Kunte sagt. Ursprünglich war das Halbfinale für Ostersonntag, 13. April, geplant, doch die Corona-Krise machte einen Strich durch die Rechnung. Dazu kam das Hin und Her wegen der Saisonfortsetzung beziehungsweise des Abbruchs.