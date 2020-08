FSV Orlatal in Torlaune

Die guten Kritiken vom Moßbach-Spiel konnte der FSV Orlatal am Dienstagabend in einem weiteren Testspiel gegen Bodelwitz bestätigen. Gegen den Kreisklassisten behielt die Reich-Elf klar die Oberhand. Vor allem spielerisch waren die Hausherren den Gästen überlegen und münzten die Vorteile entsprechend in Tore um.

Erfolgreichster Torschütze war Barth, der vier Treffer erzielte und den Torreigen bereits in der 1. Minute eröffnete. Bis zur Pause schlugen der Torjäger noch zwei Mal sowie Schütz zu. Damit war die Partie entschieden. Auch wenn sich die Gäste mühten und die Niederlage in Grenzen halten wollten, konnten sie in der 2. Halbzeit den Offensivdrang der Heimelf nicht eindämmen und kassierten fünf weitere Gegentreffer.

Die gingen auf die Konten von Röhrisch, Künzel (2), Hinkelmann und Barth. FSV Co-Trainer Thomas Könitzer: „Gegen einen sympathischen Gegner haben wir mit unseren Nachwuchsspielern viel probiert. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Trotz allem liegt ein bisschen Arbeit vor uns.“