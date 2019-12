Nach Abpfiff steuert Unterhachings Trainer Claus Schromm zur Jenaer Klubführung, entschuldigt sich halb für den Sieg. „Sie haben dreimal aufs Tor geschossen und 3:0 gewonnen“, fasst Zeiss-Stürmer Julian Günther-Schmidt die Partie gegen die Spielvereinigung, die 4076 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld sahen, frustriert zusammen.

Trainer Rico Schmitt attestiert seiner Mannschaft eine gute Spielleistung. „Dem Gegner reicht nicht mal eine Schnittleistung, um zu gewinnen. Wir müssen hingegen immer das Maximum leisten.“ In der Tat spielte seine Mannschaft gefällig, vergaß aber, beste Chancen zu nutzen. Beim Stand von 0:0 vergeben die Jena drei Möglichkeiten binnen 20 Sekunden. Zunächst scheitert Tim Kircher am Hachinger Torwart, Kilian Paglicua schießt an die Latte, René Eckardt köpft den Abpraller an die Unterlatte.

FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching 0:3 (0:2)

„Der starke Auftakt der Jenaer in ersten halbe Stunde ließ vermuten, dass wir 0:3 verlieren“, gesteht Hachings Trainer Schromm. Stattdessen nutzt Unterhaching die erste Chance zur Führung. Bigalke bedient Felix Schröter, der auf Strafraumhöhe kurz annimmt und den Ball in den Winkel donnert.

Raphael Obermair hat die Möglichkeit für den Ausgleich. Er biegt in den Strafraum ein, dribbelt sich bis fünf Meter vors Tor, findet aber in der kurzen Ecke Keeper Mantl als seinen Meister. „Raphael Obermair bringt sich toll in Position, das würde ich mir auch von anderen wünschen“, sagt Trainer Schmitt.

Dafür stellen die Hachinger kurz vorm Halbzeitpfiff auf 2:0. Ein Freistoß segelt herein, Torwart Jo Coppens klebt auf der Linie. Niclas Stierlin touchiert die Kugel leicht – das reicht.

Meine Meinung: Grottenschlecht gewinnen

In der zweiten Hälfte rennen die Jenaer an, kassieren aber wiederum nach einem Freistoß von der Außenlinie das 0:3. Obermair hatte Paul Grauschopf zum langen Pfosten laufen lassen, dem sein Premierentreffer gelingt. „Viele Spiele in der dritten Liga werden durch Standards entschieden“, sagt Jenas Verteidiger Nico Hammann. „Wir sind nicht körperlich die größte Mannschaft, aber das hat nichts mit der Körpergröße zu tun. Man muss eng an den Gegenspielern stehen.“ Trainer Schmitt nennt das Tor gar eine „Mauke“. „Ich würde mir wünschen, dass wir auch mal eine solche erzielen.“

Jena probiert es danach wild, aber ohne Verstand. Zu oft verheddern sie sich in Dribblings, zu oft fehlt die Präzision in den Pässen. Vielbeinig klärt Unterhaching. Auch beste Freistoßgelegenheiten bleiben ungenutzt. „Das müssen die Spieler für sich entdecken“, fordert Trainer Schmitt. Am besten schon in Großaspach (Sonntag, 13 Uhr).

Unterhachings Coach Schromm drückt jedenfalls die Daumen, dass die Jenaer noch den Klassenerhalt schaffen. „Es ist immer schön, hierher zu kommen. Ihr habt eine eigene Idee, Hut ab vor den Fans.“