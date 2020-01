Kolumne: Wer bringt das Glück zum FC Carl Zeiss Jena?

Da sind sie wieder, die Spieler des FC Carl Zeiss Jena. Zurück aus dem Trainingslager in der Türkei. Und Trainer Rico Schmitt hatte seinen Talisman mit – ein Kuscheltier, geschenkt von seiner Tochter. Was das geholfen hat?

Disziplin und Genauigkeit – dafür hat Jenas Trainer ein Faible. Deshalb hatte Rico Schmitt auch seinen Talisman nicht vergessen, als er mit zwei Koffern in Nürnberg vom Mannschaftsbus ins Flugzeug stieg. Den Teddy hatte ihm seine Tochter geschenkt. Aber so ein plüschiger Geselle ist auch kein Allheilmittel. Blickt man streng auf die Bilanz des Ausfluges ans Mittelmeer, brachte der Glücksbringer diesmal kein Glück. Auch in der Türkei verlor der FCC im Trainingslager ein Spiel, das er nicht hätte verlieren müssen. Das haben wir in der Vorrunde dieser Drittliga-Saison schon oft erlebt. Und trotz erkennbarer Steigerung der Leistung stellt Schmitt fest: „Gegentore fallen noch zu einfach.“

Zwei Stammkräfte haben sich verletzt

Da macht die richtig schlechte Nachricht des Trainingslagers sogar eher Angst. Gleich zwei Stammkräfte aus der Defensive haben sich verletzt, werden über Wochen ausfallen. Verteidiger Manuel Maranda beklagt einen Haarriss im Fuß. Und Mittelfeldmann Justin Schau hat kurioserweise die gleiche Verletzung. Die Jenaer bleiben nicht sorgenfrei. Obwohl Panikkäufe keinen Sinn machen, drängt die Zeit, hat der FCC keinen Anlass rumzutrödeln. Denn am 25. Januar, also in nur einer Woche, geht es im Ligabetrieb weiter.

Dann empfängt Jena auf seiner Produktionsfläche, wie Schmitt den Spielrasen nennt, den Konkurrenten Preußen Münster, steht auf Platz 19. Das Spiel muss der FCC ohne Wenn und Aber gewinnen, denn viele so gute Chancen, das Blatt im Abstiegskampf zu wenden, werden nicht mehr folgen. Talisman hin oder her.