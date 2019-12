Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter Dorfklubs wie TSG Hoffenheim, TSV Havelse oder Sonnenhof Großaspach – der FCC auf Reisen

Dieser Rückblick muss ein Ausblick sein. Alles andere ist zu frustrierend. Morgen gibt es für Jena ein Sechs-Punkte-Spiele gegen den Abstieg. In Großaspach muss die Truppe von Trainer Rico Schmitt antreten. Die stehen auch auf einem Abstiegsrang, allerdings stolze sieben Punkte vor dem FCC. Und der SG Sonnenhof Großaspach fehlen selbst auch schon fünf Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz. Der Verein spielt übrigens gern mit dem Image des Dorfklubs, bezeichnet sich selbst auch so. Kein Wunder. Das Dorf in Baden-Württemberg hat noch nicht mal 3000 Einwohner. Will mit viel Rückenwind den Tabellenletzten aus Jena besiegen. Dennis Slamar, wechselte im Sommer von Jena zum Dorfklub, verriet jedenfalls der OTZ, dass er fest mit drei Punkten gegen die Gäste rechnet.

Die herbe 0:3-Heimschlappe Jenas gegen die Spielvereinigung Unterhaching vom vergangenen Wochenende ist so schwer zu verdauen, dass man am besten damit fährt, die Partie abzuhaken. Jena spielte nämlich prima Fußball. Das kann man von Unterhaching nicht gerade sagen. Dafür schossen die Bayern dreimal aufs Tor – und trafen dreimal. Der FCC dagegen hatte innerhalb von 20 Sekunden drei Chancen und traf nicht einmal. Das macht den Unterschied aus und zeigt, weshalb Jena abgeschlagen auf dem letzten Rang liegt. Unter Rico Schmitt als Trainer gab es für den FC Carl Zeiss Jena zwar mittlerweile immerhin zwei Siege. Er meint auch, bei den Gegnern mehr Respekt vor seiner Mannschaft zu spüren. Aber das hilft nicht viel. Gute Nachricht: Nach seiner Sperre ist Kapitän Dominic Volkmer wieder beim Auswärtsspiel dabei. Das tut der Abwehr sicher gut. Es wird das letzte Spiel einer für den FCC grottigen Hinrunde sein, aber nicht das letzte Spiel des Jahres. Das steigt am vierten Advent, am 22. Dezember. Da muss der FCC erneut auswärts ran, beim FC Ingolstadt. Erst Ende Januar geht es dann in der Dritten Liga wieder weiter, erneut mit einem Sechs-Punkte-Spiel gegen den Abstieg. Preußen Münster kommt dann an die Saale ins Paradies. Was Ex-Spieler Dennis Slamar über den FC Carl Zeiss Jena sagt