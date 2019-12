Jetzt knöpft sich der FC Carl Zeiss Jena den Deutschen Fußball-Bund vor

Der zwar erhoffte, aber nicht erwartbare, dennoch verdiente Auswärtssieg des FCC im Sechs-Punktespiel beim Dorfklub Sonnenhof Großaspach hat dem Verein von der Saale offenbar Mut gemacht. Denn nun wollen die Jenaer den Deutschen Fußball-Bund (DFB) vor ordentlichen Gerichten verklagen.

Hintergrund: Wegen Zündeleien mit Pyro-Technik von FCC-Fans wurde der Verein aus Jena bis in die letzte Instanz der DFB-Gerichtsbarkeit zu Strafzahlungen verpflichtet. Es geht um Beträge in fünfstelliger Höhe. Für den FC Carl Zeiss Jena viel Geld. Am längeren Hebel sitzend, hat sich der DFB das Geld übrigens dadurch besorgt, dass er Fernsehgelder, die dem FCC zustehen, bisher nicht ausgezahlt hat.

Der Fußballverein sieht sich aber zu Unrecht bestraft, und zwar wegen des Rechtsgrundsatzes „Keine Strafe ohne Schuld“. Soll heißen, der FCC kann nichts dafür, wenn vermeintliche Fans es leuchten, krachen und rauchen lassen.

Bei der eigenen Gerichtsbarkeit des DFB muss man sich übrigens immer wieder die Frage stellen, ob die Unabhängigkeit der Richter gewahrt ist. Sie bekleiden ja oft Ämter beim DFB. Ist da eine unparteiische Betrachtung von Vorwürfen gegen Vereine überhaupt möglich?

Der Weg über ordentliche Gerichte, wo die Richter nicht mit dem DFB verwoben sind, wird übrigens ein langer und steiniger sein. Die Angelegenheit ist nämlich von grundsätzlicher Bedeutung. Und im Falle einer Niederlage wird der DFB bis in die letzte Instanz gehen.

Die letzte Instanz in diesem Jahr ist der FCC übrigens selbst am Sonntag in Ingolstadt. Die Hinrunde ist zwar beendet, aber die Rückrunde der Dritten Liga startet am Wochenende. Und das allerletzte Spiel des Jahres 2019 in Liga drei hat mit seinem Auftritt morgen in Ingolstadt der FCC.

Erwarten muss man nichts. Das kann befreiend wirken. Vielleicht fühlen sich die Schanzer ja bereits im Weihnachtsurlaub. Wer weiß?