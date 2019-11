250 mitgereiste Jenaer Fans machen Stimmung beim Spiel in Köln

Niko Kovac, Arsène Wenger und der Henyckes Jupp – was der FCC Jena schon besser macht als die Bayern aus München

Was für eine Woche beim FC Carl Zeiss Jena. Erst der erste Sieg der Saison überhaupt im Heimspiel und Ostduell gegen den FC Hansa Rostock. Dann am kühlen Freitagabend auswärts einen Punkt geholt bei Viktoria Köln. Beide Teams stehen in der Drittliga-Tabelle weit über dem FCC.