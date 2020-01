Peter Hagen ist mit dem FC Carl Zeiss Jena ins Trainingslager in die Türkei geflogen. Am zweiten Tag gab es für die Spieler von Trainer Schmitt ordentlich „Feuer unterm Arsch“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Peters Tagebuch vom FCC-Trainingscamp: Weißer Gipfel und „Feuer unterm Arsch“

Schnee! In ganzer weißer Pracht erhebt sich der antike Gipfel Olympos im Beydağları-Nationalpark. Zur Weckzeit morgens um 7.30 Uhr war es noch stockdunkel an der türkischen Rivera. Doch als der Mannschaftsbus am Vormittag das Trainingsgelände im „Spor Kompleksi“ ansteuert, ist der Blick frei auf eine Landschaft, die für Ansichtskarten taugt.