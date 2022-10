Das sind die Paarungen im Viertelfinale des Thüringenpokals

ZFC-Nachwuchstrainer Francis Vollrath (l.) zieht die erste Paarung des Landespokal-Viertelfinals, das am 19. November ausgetragen werden soll.

Meuselwitz. In der Halbzeitpause des Fußball-Regionalligaspiels Meuselwitz gegen Luckenwalde wurde am Sonntag das Viertelfinale im Thüringenpokal ausgelost.

Als erste Kugel wurde die mit dem FC Carl Zeiss Jena aus der Lostrommel gefischt. Der aktuelle Titelverteidiger tritt im Viertelfinale am 19. November beim FC Thüringen Weida an, der als Thüringenligist Heimvorteil auf dem Roten Hügel genießt. Der letzte Pokalfinalist ZFC Meuselwitz spielt beim Landesklassen-Vertreter 1. FC Greiz. Wismut Gera empfängt Wacker Nordhausen. Der FC An der Fahner Höhe wurde dem 1. SC 1911 Heiligenstadt zugelost, das Heimrecht hier wurde gedreht. Heiligenstadt hat Heimreicht.

Die Paarungen im Viertelfinale in der Übersicht