Rene Eckardt vom FC Carl Zeiss Jena im Zweikampf mit Robert Lischke vom FC An der Fahner Höhe.

Dachwig. Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat sich am Sonntag mit reichlich Mühe ins Halbfinale des thüringischen Landespokal gezittert.

FC Carl Zeiss Jena müht sich ins Pokal-Halbfinale

Beim Sechstligisten FC An der Fahner Höhe kam das Team von Rico Schmitt am Sonntag zu einem 2:1 (1:1). Daniele Gabriele (11.) hatte die Gäste mit einem Strafstoß in Führung gebracht. Max Kruse (25.) glich aus, ehe Kilian Pagliuca (54.) den Siegtreffer markierte.

Trainer Schmitt hatte vorher angekündigt, den Gegner nicht unterschätzen zu wollen. Bis auf zwei Veränderungen ließ der Fußballlehrer die Mannschaft vom Ligaspiel gegen Köln auflaufen. Jena begann vielversprechend und ging verdient nach einem Elfmeter in Führung. Doch mit der Zeit kamen die Gastgeber besser ins Spiel, erarbeiteten sich einige Chancen.