FF USV Jena: Pokalspiel als Vorbereitung auf den Abstiegskampf

Jena. Im DFB-Pokal-Achtelfinale haben die Jenaer Fußballerinnen am Samstag bei Favorit Hoffenheim nichts zu verlieren.

1:6 – im ersten Punktspiel nach der Rückkehr in die erste Bundesliga wurden den Spielerinnen des FF USV Jena deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Von der TSG Hoffenheim, Gastgeber im erneuten Aufeinandertreffen im Pokal-Achtelfinale am Sonnabend. „Außer Wolfsburg oder Bayern das schwerste Los, was wir erwischen konnten“, sagt Chris Heck.