Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) stellt ab Montag seinen Spielbetrieb ein. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. Er folgt damit den behördlichen Anordnungen und Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Spiele an diesem Wochenende finden noch einmal wie geplant statt. Dabei könne es zu Ausnahmen wegen einzelner Coronafälle kommen. Dies betreffe die Männer-Spielklassen Regionalliga und Oberliga, die Frauen-Regionalliga sowie die A-, B-, und C-Junioren-Regionalliga.

„Bezüglich der weiteren Vorgehensweise wird der Verband in der kommenden Woche per Videokonferenzen in den jeweiligen Spielklassen den Dialog mit den Vereinen suchen“, hieß es in der Verbandsmitteilung.

Kritik vom Thüringer Landessportbund am Lockdown